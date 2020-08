Ilaria D'Amico compie 47 anni

Condividi

Buon compleanno a Ilaria D'Amico. La giornalista e conduttrice televisiva è nata a Roma il 30 agosto 1973 e spegne oggi 47 candeline. Studentessa in giurisprudenza alla "Sapienza" di Roma, Ilaria sognava una carriera da avvocato penalista, ma, come ha raccontato successivamente, avrebbe preferito intraprendere la carriera in magistratura.



Nel 1997 interrompe l'Università a quattro esami dalla Laurea dopo aver ricevuto la chiamata di Renzo Arbore, che la volle a Rai International nel programma televisivo La giostra del gol. trasmissione calcistica destinata agli italiani all'estero. Da quel momento inizia il suo rapporto con lo sport, e con il calcio in particolare, che è proseguito con la conduzioni di molti programmi in onda su Sky. Recentemente ha annunciato di voler lasciare il mondo del calcio, che le ha dato tanto in questi anni.



Dopo la storia con l'imprenditore Rocco Attisani, padre del maggiore dei suoi due figli, Ilaria è impegnata sentimentalmente dal 2013 con il calciatore Gianluigi Buffon, con cui ha avuto nel 2016 il suo secondo figlio, Leopoldo Mattia. "Io credo che io e Gigi ci siamo incontrati e trovati perché eravamo nella stessa situazione - raccontava in un'intervista a Verissimo dello scorso dicembre - quando ci siamo incontrati abbiamo per ore delle nostre storie e abbiamo scoperto che erano molto simili. Pensavo fosse impossibile, ma la vita ti insegna che le cose impossibili possono succedere".