Condividi

Quest'anno potrete avere delle decorazioni natalizie degne della Regina Elisabetta grazie a un tutorial pubblicato dai fioristi di Buckingham Palace. Il video, postato sulla pagina Instagram ufficiale della famiglia reale, spiega in maniera dettagliata come realizzare una ghirlanda di Natale.



Si tratta di una ghirlanda realizzata con elementi vegetali e si compone di: rametti di pino, foglie di alloro, edera, muschio, frutta secca e piccole pigne. Per la struttura della ghirlanda, si consiglia un anello di rame o di ferro. Qui sopra, trovate il tutorial completo.



"Gli alberi di Natale furono introdotti in Gran Bretagna nel 18esimo secolo dalla Regina Charlotte, consorte di Giorgio III. Ma non sono l’unico modo di portare un tocco di natura tra le decorazioni natalizie”, si legge nella didascalia che accompagna il video.