Il principe William: “Essere padre mi ha cambiato”

“Ora che ho George, Charlotte e Louis nella mia vita, la mia prospettiva è cambiata. Voglio passare alla generazione successiva un pianeta in condizioni migliori”. Così il principe William si racconta nel documentario “Prince William: A Planet For Us All”, che andrà in onda in Gran Bretagna il mese prossimo sulla rete ITV.



Tema del documentario è proprio la ricerca di modi di conservare al meglio il nostro Pianeta. Il 38enne della casa reale inglese, d’altronde, è sempre stato molto attento alle tematiche ambientali e ai progetti di sostenibilità, grazie all’esempio della madre Diana e del padre Carlo, ma la parternità sembra avergli dato una maggiore spinta.



William dice di nutrire la speranza che le cose "possano essere risolte", aggiungendo: "Se lavoriamo tutti insieme, possiamo fare la differenza".