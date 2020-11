Il principe Carlo ha lanciato una linea di moda made in Italy e UK

Condividi

Il principe Carlo, 72 anni appena compiuti, ha presentato la sua prima collezione di moda sostenibile, ideata in Italia e sviluppata nel Regno Unito. Il progetto, denominato The Modern Artisan, è una collaborazione tra l’associazione The Prince's Foundation, di cui il principe è presidente, e la piattaforma di moda Yoox Net-a-Porter. I capi della collezione sono stati ideati da studenti italiani della prestigiosa scuola di design del Politecnico di Milano, e prodotti dai laureati del Centro di Formazione Tessile di Dumfries House, in Inghilterra.



"Ho sempre creduto nella filosofia 'compra una volta, ma compra bene', quindi più indosso i miei capi, più spero di diventare sostenibile. Ho cercato in ogni occasione di esaltare la grande maestria artigianale con il mio guardaroba, sia che si tratti della produzione o, più spesso di questi tempi, della riparazione di un capo", ha dichiarato il principe Carlo a The Telegraph.