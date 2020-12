Il nuovo "biondo California" di Elisabetta Canalis

Condividi

In uno dei suoi ultimi selfie da Los Angeles Elisabetta Canalis si è mostrata come non l'avevamo mai vista: biondo chiarissimo. L'ex "velina mora" ha gradualmente abbandonato il castano nturale dei suoi capelli per delle sfumature sempre più calde.



Il castano caldo con riflessi miele e caramello oggi è diventato un biondo luminoso, in stile californiano, che non lascia le radici scure ma parte dall'attaccatura dei capelli. Che sia una "tinta di sopravvivenza" in attesa di tornare dal parrucchiere di fiducia italiano?