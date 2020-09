Condividi

ha un nuovo fidanzato: a confermarlo arrivano nuove le foto del Daily Mail che immortalano l'attrice e in atteggiamenti affettuosi con la nuova fiamma. Lui si chiamaed è unonewyorchese di origini italiane (la madre è peruviana e il padre italiano), 33 anni (quindi 8 anni più giovane dell'attrice), lavora da, un ristorante di SoHo rilevato da suo padre, Emilio Vitolo Sr., all’inizio degli anni ’90.Non un ristorante qualunque: tra i clienti delci sono Whoopi Goldberg, Joe Jonas, Justin Bieber, Rihanna e Bradley Cooper, che dal profilo di Vitolo sembrano anche suoi amici intimi (soprattutto Joe Jonas e Sophie Turner). Per Katie Holmes Emilio Vitolo arriva dopo la fine della lunga (e per molti anni segreta) relazione con, iniziata nel 203 e finita nel maggio 2019.

Prima, Katie Holmes è stata legata a Tom Cruise dal 2005 al 2012, anno del divorzio: nel novembre 2006 i due si sono sposati - in Italia, al castello di Bracciano - quando la loro prima figlia Suri Cruise, oggi 14 anni, aveva 7 mesi. Suri è l'unica figlia dell'attrice, con cui oggi vive a New York.



"È stato un momento intenso", ha detto in una recente intervista parlando del trasferimento con lei a New York, nel 2012. "Avevamo davvero tanti riflettori addosso, ma in quel periodo tante persone che non conoscevo ci hanno aiutate e siamo poi diventati amici; questo è il bello di questa città".