Il matrimonio di Fausto Brizzi e Silvia Salis: "Siamo tanto felici"

Condividi

Fausto Brizzi, 52 anni compiuti ieri, ha sposato Silvia Salis, 35, atleta genovese di lancio del martello, a Roma, nella Sala Rossa del Campidoglio. Una cerimonia ristretta, in cui entrambi gli sposi hanno indossato mascherine trasparenti, come vogliono le norme per il contenimento del Covid. Le nozze tra l'ex atleta e il regista, che ha già alle spalle un matrimonio con l’attrice Claudia Zanella (dalla quale ha avuto la figlia Penelope Nina, 4 anni) sono state officiate dall’assessore Daniele Frongia. Presente alla cerimonia anche l’attrice, amica della coppia, Chiara Francini.