Il matrimonio (a sorpresa) di Natalia Vodianova e Antoine Arnault

Aveva annunciato il fidanzamento ufficiale il primo gennaio 2020 e, dopo la pandemia, il primo giorno d'autunno 2020 la top model Natalia Vodianova e il fidanzato Antoine Arnault, amministratore delegato ed erede del colosso del lusso Lvmh, si sono sposati a Parigi, all’anagrafe del XVI Arrondissement (come si legge nella foto).



Una cermonia minimal, da quanto raccontano i due scatti, con look sobri: abito bianco al polpaccio di Ulyana Sergeenko dalla silhouette anni '80, con colletto e collana gioiello, per lei, e abito blu con giacca e cravatta per lui. Per Natalia Vodianova questo è il secondo matrimonio: il primo era stato nel 2001 con il milionario inglese Lord Justin Portman, da cui ha avuto 3 figli; Lucas, Neva e Viktor.



Insieme dal 2011, Natalia Vodianova e Antoine Arnault hanno due figli, Maxime e Roman. Le nozze sono arrivate a sorpresa dopo l'annuncio di fidanzamento, senza data, fatto a inizio anno: "Quest'anno sarà bellissimo e memorabile. 2020 stiamo arrivando", aveva scritto la modella, 38 anni.