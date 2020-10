A lei si sono uniti anche altri membri del cast, come, 47 anni, e, 47 anni, che nella serie interpretavano. "Oggi è il compleanno del nostro fratello Luke. Pensare a lui e sentirne la mancanza ogni giorno. Sono così grata che abbia avuto modo di incontrare il mio più piccolo Beau e di coccolarlo quando era ancora piccolo", ha scritto Tori Spelling.ha pubblicato sui social una vecchia foto dell’amico in sua compagnia sul set, scrivendo: "Buon compleanno, fratello!! Ti amo". L’attore ha condiviso anche l’ultima foto che Luke Perry gli aveva inviato e che ora è sullo schermo del suo telefonino: "Questa è stata. È stata una giornata davvero dura ma hai toccato positivamente tutti quelli che hai incontrato. Ti voglio bene e mi manchi fratello", ha scritto l’attore.Anche, 56 anni,nella serie, ha scelto di condividere uno scatto con l’amico: una fotografia in bianco e nero con i quattro protagonisti maschili di Beverly Hills 90210. "Tutti fratelli da madri diverse. Buon compleanno Luke. Riposa in pace", ha scritto l’attore per ricordare l’amico.Non poteva mancare l’attrice, 49 anni, la celebre Brenda nella serie, il primo grande amore di Dylan, che sta vivendo una dura battaglia contro un cancro al seno . L’attrice, nelle storie di Instagram, ha pubblicato in queste ore una bella foto dell'amico scrivendo semplicemente "Luke".