Condividi

La prima star a renderlo virale è stata Reese Whiterspoon: è a lei che dobbiamo la popolarità dell'ultima challenge social, la #2020Challenge. Per partecipare basta postare su Instagram con il giusto hashtag un collage di proprie fotografie di repertorio che descrivano - in smorfie - come è stato personalmente vissuto il 2020, uno degli anni più terribili a livello mondiale, per la pandemia da coronavirus.



Da gennaio, quando ancora regnava un'inconsapevole felicità, al lockdwon della primavera, fino all'incognita di settembre: le star hanno trasformato così il 2020 in un meme. Da Cara Delevingne a Charlize Theron, di seguito i collage della #2020Challenge delle celeb.