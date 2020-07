I ritratti in bianco e nero delle star in nome della sorellanza

Condividi

Tantissime le donne e altrettante le star donne che stanno aderendo al'ultima sfida social: #WomenSupportingWomen. La sfida invita le donne a postare una foto in bianco e nero: uno scatto semplice, senza filtri o ritocchi, in nome di una sorellanza virtuale. Una sfida partita con la foto di una giornalista brasiliana, Ana Paula Padrāo, diventata virale in pochi giorni.



Ad accompagnare lo scatto, molte star hanno scelto frasi di supporto femminile oppure la semplice formula "challenge accepted", accompagnata dai nomi di chi si vuole invitare a partecipare. Non senza polemiche: tra queste, molti follower si sono chiesti lo scopo dell'iniziativa giudicandola come poco utile a portare qualche beneficio reale alla causa femminile.



Ecco alcune delle star italiane che hanno accettato la sfida, scegliendo di postare dei propri ritratti in bianco e nero per supportarsi tra donne, così come si è.