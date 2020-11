I dolci auguri di Totti e Ilary a Cristian, "l'unico uomo di casa"

Condividi

"Ti ho donato la vita, ma tu hai reso speciale la mia, buon compleanno amore mio": questi gli auguri di Francesco Totti, 44 anni, per i 15 anni del suo figlio maggiore, Cristian. "Auguri all'unico uomo di casa", aggiunge poi nelle Storie.



Un compleanno che l'ex calciatore non può festeggiare troppo vicino al figlio: lui e la moglie Ilary Blasi, infatti, si trovano in isolamento nella loro villa a Roma dopo essere risultati positivi al Covid-19, con tutte le misure di distanziamento dai figli. Una distanza che li ha resi ancora più romantici: "Unico uomo della mia vita, tanti auguri per questi 15 anni pieni di te", ha scritto su Instagram mamma Ilary pubblicando anche lei una foto con il figlio quando era bambino.