I 90 anni di Sean Connery, un eterno 007 e non solo

Sean Connery, una delle stelle più eleganti e iconiche della storia del cinema, compie 90 anni il 25 agosto 2020. Thomas Sean Connery, figlio di un camionista e di una donna delle pulizie di Edimburgo, da giovane è stato un abile ballerino, giocatore di football e bodybuilder. Prima di diventare la spia cinematografica che tutti noi conosciamo, Sean Connery svolge numerosi lavori: marinaio nella Royal Navy, muratore, bagnino, camionista e modello.



Solo nel 1951 trova lavoro nel backstage di in un teatro di Londra, dove si appassiona per la prima volta alla recitazione. Si racconta che, quando l'attore in erba alto 190 cm si presentò davanti a Ian Fleming (scrittore che ha creato il personaggio di James Bond), l'opinione fu tutt'altro che positiva. Nonostante questo, ai produttori convinse l'idea di uno sconosciuto nel ruolo di 007. Proprio nel corpo e nelle movenze di Sean Connery si realizzerà quel perfetto connubio tra eleganza e violenza che contraddistingue la saga dell'agente segreto.



Un eroe del grande schermo, un’icona di stile, un personaggio talmente imponente che lo stesso Connery avrà difficoltà a scansarlo per continuare la sua carriera. Nel 1971 l'attore gira il suo sesto 007; tornerà a vestire i panni di James Bond solo nel 1983 per il film Mai dire mai.



Ma 007 è solo il primo tassello di una carriera sfaccettata durante la quale Sean Connery ha saputo dimostrare le sue doti attoriali: da Il nome della rosa di Annaud a Indiana Jones e l’ultima crociata, fino al 1988 quando recita in The Untouchables – Gli intoccabili di Brian De Palma grazie al quale vince l’Oscar come miglior attore non protagonista. L’attore è lontano dalla scene da oltre dieci anni ed è sempre stato estremamente riservato sulla sua vita privata.