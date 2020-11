I 70 anni di Carlo Verdone: "So' tanti ma la mente è lucida"

Condividi

Carlo Verdone spegne 70 candeline il 17 novembre e festeggia a casa: "Che dirvi? So' tanti ... Ma la mente è lucida, lo spirito positivo, le anche robuste. Quindi la corsa continua! Born to Run finché potrò", scrive su Instagram dove posta anche un video di ringraziamento per il fiume di auguri arrivati da fan e colleghi.



"Il regalo più bello che ho ricevuto è stato il vostro affetto, un'onda meravigliosa che mi avvolge da diversi giorni. Voi mi volete bene ma anche io ve ne voglio, perché ho dedicato tutta la mia vita al mio pubblico", ha detto l'attore in un video social.



Nato a Roma nel 1950, Carlo Verdone respira aria di cinema sin da piccolo, poiché suo padre era Mario Verdone, storico del cinema a lungo dirigente del Centro Sperimentale di Cinematografia. Per celebrarlo, dal 16 al 19 novembre su Cine 34 andranno in onda otto imperdibili stracult di Carlo Verdone: da Un sacco bello ad Acqua e sapone, da Viaggi di nozze a Borotalco.



Noi per festeggiarlo rivediamo, nel video sotto, Carlo Verdone che legge Seneca in un video messaggio a Verissimo: "Mi sono buttato su qualcosa di molto profondo, molto erudito, cerco di volare alto!", dice l'attore prima di leggere un brano di una lettera di Seneca a Lucilio.