I 7 anni di George di Cambridge, sorridente e spettinato

In un'altra foto diffusa da Kensignton Palace, sempre scattata dalla duchessa di Cambridge, George appare invece come non l'abbiamo mai visto: spettinato e molto cresciuto, decisamente più "ragazzino". La giornata del suo compleanno la trascorrerà nella residenza di campagna ad Amner Hall, dove molto probabilmente arriveranno a festeggiarlo i nonni materni, Carole e Michael Middleton, e forse anche il principe Carlo con Camilla.



Dai racconti che fa la sua famiglia su di lui, sappiamo che George è un bambino esuberante, allegro e curioso. Come aveva raccontato mamma Kate Middleton, George come i suoi fratelli ama stare all'aria aperta, inoltre ha un debole per i trattori, i ragni e la danza, oltre che per il tennis e il calcio. L'educazione dei figli di Kate e William e all'insegna della "normalità", a cui hanno sempre tenuto molto, e dopo questo difficile periodo per l'Inghilterra post pandemia ancora di più.