I 68 anni di Enzo Iacchetti: "Per sentirmi giovane progetto il futuro"

Enzo Iacchetti spgne 68 candeline il 31 agosto, ma lui con i compleanni e gli anni che passano ha fatto pace. "Per me il passato non esiste più, ho fatto tante cose belle che so che non mi verranno più incontro", aveva raccontato a Verissimo (guarda l'intervista nel video sopra). "Non si può tornare indietro quindi non guardo indietro. Se invece guardo il presente e progetto il futuro mi sento ancora giovane".



C'è perà una fotografia in particolare della sua vita passata che lo rende particolarmente felice? "Quando è nato mio figlio Martino: era bellissimo", ricorda il conduttore pensando al figlio, oggi 33 anni. "L'amore sta in un muscolo quindi se è nel cuore quando il muscolo smette di battere finisce, quello che invece sta nell'anima rimane".



Insieme al figlio Martino, l'altro grande amore della sua vita è quello per la madre: "L'amore più grande è quello che mi ha dato più dolore di tutti, quando se n'è andata la mia mamma", aveva confidato commuovendosi.



"In giro mi porto le sue fotografie per parlare con lei: mia mamma mi capiva subito". Il padre è morto a soli 57: "Non ha fatto in tempo a vedere il successo nel mio lavoro, in cui non credeva. Avrei tanto voluto farglielo vedere, anche perché sul lavoro sono cento volte meglio che nella vita".