I 60 anni di Antonio Banderas, circondato dalle donne (e dall'amore)

Foto Instagram @antoniobanderasofficial

Antonio Banderas spegne 60 candeline il 10 agosto, poco dop oaver celebrato il compleanno della sua compagna dal 2015, Nicole Kimpel. Di base a Malaga, dove è nato, l'attore festeggia il traguardo dei 60 anni con nuove consapevolezze raggiunte, come aveva raccontato lui stesso, dopo il malore cardiaco che lo colpì nel gennaio 2017.



"La sera prima, Nicole aveva un fortissimo mal di testa. Non avevamo nulla a casa. Così uscimmo alla ricerca di un antidolorifico. Alla fine prendemmo delle aspirine. Il mattino dopo, quando iniziai a stare male, Nicole ne prese una e me la mise sotto la lingua. Questo gesto mi ha salvato la vita", aveva raccontato al Jimmy Kimmel Live!.



E al podcats di iHeart The Big Ticket aveva aggiunto: "È che quando ti succedono queste cose cambia tutto. Io ho modificato le mie priorità. Non voglio arrivare al punto di dirmi 'avresti dovuto farlo e non l’hai fatto. E adesso è troppo tardi'. Non voglio avere né rimorsi né rimpianti".



Oggi le sue priorità sono la compagna Nicole, la figlia Stella, 23 anni, ma anche l'ex moglie Melanie Griffith che, come aveva dichiarato lui stesso, "amerò per sempre, fino al mio ultimo respiro". Oltre a loro ci sono Dakota Johnson, figlia di Melanie Griffith e Don Johnson, che l'attore ha cresciuto come fosse figlia sua, e poi il suo primo amore: il teatro.