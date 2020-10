I 55 anni di Valeria Golino: "Mi piaccio sempre meno"

Condividi

Valerina Golino segna il traguardo dei 55 anni e per l'occasione si racconta senza filtri, al Corriere della Sera: "Compio 55 anni ma intimamente non sono contenta di me. Sono delusa di come porto avanti le cose, mi piaccio sempre meno. Va tutto bene, sono io che non mi sento all’altezza di ciò che mi propongono. Non è un momento scintillante, sono un po’ opaca", dichiara l'attrice, che ha appena presentato, alla Festa del Cinema di Roma, il suo ultimo film, Fortuna.



Ma non è la vecchiaia a spaventarla: "Ho iniziato a pensare di essere vecchia intorno ai 22-23 anni. Non volevo crescere, e ogni anno che passava sentivo che mi faceva uscire dall’infanzia. Non è paura di invecchiare: è qualcosa che ha a che vedere proprio con la crescita, ed è ancora così", aveva dichiarato tempo fa a Repubblica.



Nata a Napoli, Valeria Golino ha iniziato a lavorare da adolescente ad Atene come modella; il debutto come attrice avviene nel 1983, quando fu scoperta dalla regista Lina Wertmüller. Presto il suo talento e la sua bellezza vengono notate anche all’estero: è il 1988 quando, a Los Angeles, recita a fianco di star come Tom Cruise e Dustin Hoffman, per poi girare nel 1991 con Charlie Sheen, e nel 2002 con l'amica Salma Hayek.