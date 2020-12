I 49 anni di Ricky Martin

Sempre nel 2018aveva dato il benvenuto insieme al marito alla, 2 anni, e un anno fa era diventato papà per la quarta volta del piccolo. Ad aprile delil cantante aveva poi presentato ilai suoi follower, con dolcissimi scatti su Instagram. La famiglia oggi vive a Miami. Il cantante di recente aveva raccontato a Entertainment Tonight il suo desiderio di: "In futuro potrei diventare di nuovo papà.. Sono molto orgoglioso dei miei figli, sono davvero fantastici"., aka, è nato a San Juan il. Dopo un’infanzia e un’adolescenza tranquille, vissute in famiglia con la passione della, Ricky Martin iniziò da giovanissimo la sua carriera artistica. Nelil cantante entrò a farte parte della band Menudo, per intraprendere poi laSaranno l’album A medio vivir e il singolo Maria a decretare ildell’artista. Seguirono le hit La bomba, Livin’ la vida loca e She bangs, che hanno fatto di Ricky Martin una