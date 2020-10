I 40 anni di Kim Kardashian, la regina della celebrità

Foto Instagram @kimkardashian

il 21 ottobre: un anno complesso quello dell'imprenditrice losangelina, che è stata accanto al marito Kanye West quando è risultato positivo al coronvairus , in una fase della pandemia in cui c'erano poche informazioni e molta confusione."Avevo i miei quattro bambini e nessun altro in casa ad aiutarmi", ha raccontato Kim Kardashian, che: North, 7 anni, Saint, 4, Chicago, 2, e Psalm, 16 mesi, "ho dovuto cambiare le sue lenzuola e aiutarlo ad alzarsi dal letto quando non si sentiva bene. È stata una dura sfida, perché il virus era ancora sconosciuto.Cambiare le sue lenzuola con guanti e una visiera è stata davvero un’esperienza spaventosa".Con i suoi 190 milioni di follower su Instagram e circa 900milioni di dollari di patrimonio, è considerata una delle donne più influenti al mondo, la. Attrice, influencer e imprenditrice, la seconda delle sorelle Kardashian è sposata dal 2014 con il rapper Kanye West, che nel 2020 aveva espresso l'intenzione di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti . Alcuni mesi dopo, con le voci di una possibile crisi nel matirmonio, Kardashian ha parlato per la prima volta della salute mentale del marito : ", è una persona brillante ma difficile. Chiedo empatia".