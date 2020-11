Condividi

Hugh Grant, 60 anni appena compiuti, ha confessato al The Late Show with Stephen Colbert di essere stato colpito dal coronavirus nella prima ondata (un mese fa è risultato positivo agli anticorpi anche se non ha mai fatto il tampone).



"Tutto ha avuto inizio con enormi sudate, davvero imbarazzanti. Ero letteralmente un bagno di sudore. Ho iniziato a sentire gli occhi pulsare: erano effettivamente due, tre volte più grandi e gonfi del normale. E ricordo perfettamente la sensazione di oppressione sul petto, come se un uomo pesantissimo si fosse seduto esattamente sopra il mio torace", ha raccontato l'attore.



A questi sintomi sono seguiti le ormai note perdite di gusto e olfatto: "Sono rapidamente entrato nel panico e ho iniziato ad annusare tutto quello che mi capitava a tiro – fiori, bidoni della spazzatura – e non sentivo niente ed ero così disperato che avrei volentieri annusato le ascelle degli estranei pur di sentire qualcosa. Dopo una passeggiata in questo stato di pazzia sono tornato a casa e mi sono spruzzato il profumo di mia moglie direttamente in faccia. Risultato? Non ho sentito niente".