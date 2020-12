Heidi Klum: "Mia figlia Leni vuole fare la top model"

, 47 anni, si è raccontata in una videointervista a People confessando le aspirazioni della sua prima figlia, aka, 16 anni, avuta dall’ex compagno, dal qualeprima della nascita della bambina. Leni era sta adotatta nel 2009 dal nuovo compagno della top model, il cantante, aka Henry Samuel, da cui si è separata nel 2012, dopo aver avuto tre figli: Henry, 15 anni, Johan,14, e Lou, 11.La top model tedesca, che dal 2006 è anchedel reality per aspiranti modelle Germany’s Next Top Model , ha raccontato: "Mia figlia Leni viene spesso sul set del programma, guarda e impara non solo quello che faccio ma anche quello che fanno gli altri. Penso che sia molto interessante per lei. Quando hai quell'età stai ancora cercando di capire chi sei, cosa vuoi fare, e cerca di scoprire tutti i lavori che ruotano attorno a uno show televisivo.. Chissà, forse tra cinque anni quando io non condurrò più lo show, sarà lei a sostituirmi", ha scherzato la modella.ha spiegato anche il perché abbia sempre declinato negli anni le proposte ricevute per la figlia: "Ho sempre pensato che fosse troppo giovane. Adesso è abbastanza grande. Abbiamo sempre deciso di tenere i bambini lontani dai riflettori. Ma, ha la patente, quindi ho pensato che, se questo è ciò che desidera fare".