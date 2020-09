Harry, primo compleanno da californiano ex reale (ma milionario)

Uno degli ultimi atti delsi è compiuto poche settimane fa quando Harry e Meghan, dopo aver firmato unhanno restituito al Sovereign Grant iChiuso il più grande conto in sospeso con la corona inglese dopo l'addio, formalizzato lo scorso aprile , la strada di Harry e Meghanè diventata sempre più corta: i duchi hanno fondato una loro casa di produzione che produrrà per Netflix documentari, film, docu-serie e programmi di informazione e per bambini."Ci focalizzeremo su contenuti che diano informazioni e che trasmettano speranza. Come neo genitori, fareè una nostra priorità", aveva fatto sapere il principe nell'annunciare la notizia. Chi conosce bene Meghan Markle dice che il suo sogno più ambizioso non è cambiato: arrivare all'. E non recitando: ma come produttrice, accanto al marito.