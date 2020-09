Harry e Meghan saldano i conti con la corona (e puntano all'Oscar)

Il principehanno saldato il "conto" che avevano in sospeso con la corona e i contribuenti inglesi: un portavoce dei duchi ha fatto sapere che la coppia ha restituito al Sovereign Grant (fondo di corte alimentato da denaro dei contribuenti britannici) i, che doveva essere la loro residenza da sposati prima di decidere di trasferirsi in America.Si è quindi compiuto l'ultimo atto del divorzio dalla royal family , ufficialmente in vigore dal primo aprile scorso (ma in pratica già da inizio 2020). A rendere possibile il rimborso, come ha fatto sapere lo stesso portavoce di Harry, è stato il contratto multimilionario firmato da Harry e Meghan convalso ai duchi tra i 90 e i 150 milioni di dollari.E così, mentre i conti in sospeso con la regina si sono chiusi, le strade di Harry e Meghansi sono aperte: i duchi hanno fondato una loro casa di produzione - ancora senza nome - che produrrà per Netflix documentari, film, docu-serie e programmi di informazione e per bambini."Ci focalizzeremo su contenuti che diano informazioni e che trasmettano speranza. Come neo genitori, fareè una nostra priorità", aveva fatto sapere il principe nell'annunciare la notizia. Chi conosce bene Meghan dice che il suo sogno più ambizioso non è cambiato: arrivare all'. Ma non recitando, come credeva nelal sua vita pre-Harry, ma come produttrice. E da oggi quel sogno è più vicino.