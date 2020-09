Harry e Meghan: nuovo omaggio "green" a Diana

Condividi

Harry e Meghan da Los Angeles hanno onorato la memoria di Lady Diana a 23 anni dalla sua morte, avvenuta il 31 agosto 1997, piantando i suoi fiori preferiti: i fiori selvativi azzurri conosciuti come nontiscordardime.



Il gesto "green" è avvenuto durante la visita dei duchi di Sussex a una scuola materna di Los Angeles, Preschool Learning Center, che mira a migliorare la vita dei bambini più poveri. Nel giardino didattico della scuola la coppia e i bambini si sono sporcati le mani scavando buche, annaffiando e piantando fiori e verdure, tra cui anche fiori selvatici della California, pomodori, zucche e piselli dolci, oltre ai nontiscordardime.



moriva in un incidente d'auto, a soli 36 anni, Diana Spencer o Lady Diana, nome con cui era conosciuta la principessa del Galles. A 23 anni dalla sua morte, i figli William e Harry d'Inghilterra, che all'epoca avevano 15 e 7 anni, continuano a ricordare la loro madre con omaggi più o meno espliciti.



Non è la prima volta che il fiore notiscordardime viene usato da Harry e Meghan per omaggiare la memoria di Diana: erano presenti anche alle loro nozze e nella prima foto social di Archie. Guarda nel video sotto gli omaggi più belli che William e Harry hanno dedicato negli anni a mamma Diana.