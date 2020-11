Harry e Meghan: l'amicizia con i Biden (e la simpatia con Kamala Harris)

Era il 2012 - secondo gli archivi fotografici - quando ilstringeva la mano alla nuova First Lady degli Stati Uniti Jill Biden. L'anno seguente avrebbe conosciuto anche il neo presidente,e da quel momento, secondo la ricostruzione di Hello! , tra i due sarebbe nata unaL'ultima volta che il principe Harry e i Biden sono stati fotografati insieme era il 2017, in occasione deglia Toronto, dove era presente anchealla sua prima uscita come fidanzata di Harry. A distanza di tre anni sono cambiate tante cose: i Biden stanno per entrare alla Casa Bianca, mentre i Sussex sono usciti da Buckingham Palace e vivono in California da ex reali.E come tale si comportano: grazie al "passo indietro" dalla royal family Meghan Markle, 39 anni, è statain occasione delle recenti elezioni presidenziali americane.