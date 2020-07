Condividi

Alcuni paparazzi avrebbero immortalato illegalmente il piccolo Archie e per questo motivo Harry d'Inghilterra e Meghan Markle hanno deciso di denunciarli. Da sempre molto attenti alla loro privacy e a quella del loro bambino, i Sussex da quando vivono a Los Angeles avrebbero fatto di tutto per tenere i paparazzi lontani dal loro primogenito.



E per proteggersi dai teleobiettivi, hanno fatto recintare tutta la proprietà di Beverly Hills con una rete molto fitta. Da qualche settimana però, circolerebbe una foto del bambino di 14 mesi che alcuni fotografi starebbero provando a vendere come se fosse stata scattata a Malibu.





Secondo quanto riporta il sito di gossip, TMZ, gli ex Royals sostengono che da quando si sono trasferiti a Los Angeles non avrebbero mai portato il piccolo Archie a Malibu e, per questo motivo, ritengono che le foto scattate sarrebbero state rubate e chi proverebbe a venderle starebbe "mentendo intenzionalmente sul luogo perché sa che le fotografie, senza autorizzazione, scattate a un bambino nella privacy della propria casa sono illegali".





Secondo alcune fonti vicine all'ex coppia di reali, l'intrusione sarebbe avvenuta proprio a Beverly Hills, nella tenuta dell'attore Tyler Perry, dove i Sussex vivono da qualche mese. Per Harry e Meghan, poichè sarebbe molto difficile avvicinanarsi alla proprietà controllata costantemente dalla sicurezza, la foto potrebbe essere stata scattata per via aerea. Di recente, infatti, gli ex Royals sarebbero stati ripresi da elicotteri e droni che "volano fino a sei metri d'altezza e anche tre volte al giorno, da matino fino a sera". Ma non è finita qui, sempre secondo fonti vicine alla coppia, alcuni parazzi si sarebbero intrufolati oltre la recinsione al fine di scattare qualche foto. "Un'invasione della privacy - sostengono Harry e Meghan, che supera la linea rossa, inaccettabile per qualsiasi genitore".