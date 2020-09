Harry e Meghan diventano produttori

Condividi

Stanno per cominciare ufficialmente le carriere hollywoodiane del principe Harry e della moglie Meghan Markle. Il New York Times ha rivelato che i duchi di Sussex hanno fondato una loro casa di produzione - ancora senza nome - e firmato un contratto pluriennale con Netflix.



Per il network streaming Harry e Meghan con la loro nuova compagnia produrranno documentari, film, docu-serie e programmi di informazione e per bambini: "Ci focalizzeremo su contenuti che diano informazioni e che trasmettano speranza. Come neo genitori, fare programmi tarati sulla famiglia è una nostra priorità", ha fatto sapere il principe tramite un comunicato diffuso dal New York Times.



Pochi mesi fa Harry e Meghan si erano rivolti alla famosa agenzia Harry Walker Agency, che organizza la partecipazione a eventi e convegni di personaggi del calibro di Barack e Michelle Obama, Bill e Hillary Clinton, ma anche Oprah Winfrey e Serena Williams. Ma, in tempi di pandemia con gli eventi ridotti al minimo l'ingaggio non deve essersi rivelato troppo remunerativo.



Secondo il Daily Mail, invece, il contratto firmato con Netflix potrebbe valere "fino a 150 milioni di dollari". Tom Sarandos, co-chief executive di Netflix e capo dei contenuti, si è detto molto orgoglioso che i duchi di Sussex abbiano scelto il network streaming come la loro casa creativa.