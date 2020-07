Harry e Meghan: dal primo appuntamento al primo "ti amo" (di Harry)

La biografia sul- non è ancora uscita ma alcune anticipazioni pubblicate dalla stampa inglese continuano a far discutere. Dopo gli estratti in cui viene descritta la corte inglese come un covo di vipere con Meghan Markle come bersaglio preferito di "frecciatine snob", nuovi estratti raccontano invecetra Harry e Meghan.Secondo gli autori della biografia, l', il primo tra Harry e Meghan, è avvenuto alla Soho House's Dean Street Townhouse a Londra: dopo tre ore di chiacchere, la serata finisce senza neanche un bacio, ma con un colpo di fulmine. Per questo il giorno dopo si rincontrano, nello stesso posto. La sera ancora seguente si incontrano di nuovo, questa volta nel cottage di Harry a Kensington Palace.Poco dopo il primo appuntamento a Londra, Meghan Markle inizia a seguire su Instagram l'account: erail nome combina infatti il suo nickname, Spike, con quello del suo deejay preferito, Deadmau5."Sono diventati: Harry era come se fosse in trance", racconta un amico. La consacrazione dell'amore arriva sei settimane dopo con il viaggio in Botswana. Dopo 3 mesi di relazione, con, il principe èa Meghan, che risponde immediatamente: "Ti amo anch'io".