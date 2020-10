Nel Regno Unito ottobre è il mese dedicato alla storia dei neri, ile per l'occasione, 39 anni, e il, 36 anni, hanno chiesto la fine delnella loronello specifico con The Evening Standard, dopo l’abbandono del Paese a marzo:hanno detto i duchi di Sussex in collegamento video dalla loro casa di Montecito, a Santa Barbara."Credo chesiano una cosa bellissima, a patto, naturalmente, che siano pacifiche", ha esordito Meghan . "La consapevolezza del passato è fondamentale per costruire un futuro migliore, più equo. Penso sia una sfida davvero emozionante".Il principe Harry ha poi rafforzato il concetto con un esempio: "Pensavo di essere a conoscenza del problema, poi ho capito che non era così. Come entrare in un negozio di giocattoli e: ti domandi perché non ci siano anche bambole nere, è una sensazione strana. Dovremmo calarci nella mente di chi, con la pelle nera, vive in un mondo creato dai bianchi per i bianchi".A far riflettere il principe su queste tematiche è stato proprio l’incontro con Meghan: "Tutti insieme dobbiamo combattere il: noi useremo le nostre piattaforme per portare avanti la nostra battaglia. Abbiamo un’occasione unica. Questo è il momento di cambiare".Durante l’intervista, Meghan e Harry hanno anche offerto un caldo spaccato della loroe un adorabile cameo del loro. "Tutto procede per il meglio. Archie è così bravo. Siamo molto fortunati con il nostro piccolo. Ci tiene impegnati. Siamo solo così fortunati".