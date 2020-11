Hailey Baldwin, gli auguri più romantici sono di Justin Bieber

Condividi

Hailey Baldwin ha spento 24 candeline il 22 novembre e gli auguri più romantici sono arrivati dal neomarito Justin Bieber, con cui ha da poco festeggiato un anno di nozze. "I miei occhi sono x te. Il mio cuore è x te. La mia anima è x te. Il mio amore sei tu. Sono a casa ovunque tu sia. Sei il mio posto sicuro. Sono completamente e totalmente ossessionato da chi sei. Il mio sogno più grande è invecchiare con te. Non posso credere che tu sia mia per sempre. BUON COMPLEANNO TESORO", ha scritto il cantante, 26 anni.



Auguri affettuosi per la modella sono arrivati anche dalle sue amiche star, dalle sorelle Hadid alle sorelle Jenner. "Mi sento così grata, grazie per l'affetto e i messaggi", ha fatto sapere Hailey Baldwin-Bieber postando uno scatto da sola e uno con il marito, dove indosssa un abito di compleanno iper sexy.