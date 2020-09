Gwyneth Paltrow festeggia 48 anni mettendosi a nudo

Condividi

, premio Oscar per Shakespeare in Love, ha festeggiato isu Instagram in un modo insolito: una. "Oggi indosso solo il mio vestito di compleanno e null’altro", sottolinea l’attrice nel post. Di proflo con le braccia a coprire il seno, nel ritratto "al naturale" Gwyneth Paltrow sorride felice senza filtri e senza veli, in mezzo al verde. "MAMMA", commenta stupita la sua figlia più grande,, 16 anni, sua "mini-me"

Gwyneth Paltrow ha anche scherzato sul suo particolarissimo vestito di compleanno, condividendo con un video sul profilo Instagram del suo magazine di benessere, Goop: "Il posto migliore per essere nudi è vicino a mio marito, Brad Falchuk".



Ed è proprio da lui che sono arrivati gli auguri più romantici: "Lei fa la pizza da zero, non è mai in ritardo per l'ora dell'aperitivo, fa sembrare l'essere belli fastidiosamente facile e non perde mai l'occasione di mettere uno st*** al suo posto. Fa sentire gli amici come fossero la famiglia e la famiglia come fossero amici", scrive nel suo biglietto d'auguri social postando una foto dell'attrice beatamente rilassata sul divano di casa, avvolta in un'elegante vestaglia rosso rubino.



E conclude: "Credetemi, è la migliore. Buon compleanno, bellezza. Ti amo".