Dopo i festeggiamenti romantici per i 40 anni di, ora tocca acompiere gli anni: il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi spegneil 22 ottobre e per l'occasione Clizia gli dedica un romanico post su Instagram."Chissà quale strana congiunzione astrale ci ha fatto incontrare ... fatto sta che. Auguri mio principe e che la vita ti sorrida sempre. Con amore tua occhi blu", ha scritto l'influencer postando dolci scatti di coppia.Insieme da "quasi 8 mesi", Clizia e Paolo sono più innamorati che mai: "Siamo felicissimi e sogniamo il per sempre", hanno detto nella loro prima. "Non ho mai nascosto la mia, nonostante la separazione dei miei genitori ho sempre avuto questa voglia di famiglia e di figli", aveva confessato Paolo Ciavarro a Silvia Toffanin.

E per Clizia è lo stesso: "Sono felice e vorrei un figlio con lui. Ne abbiamo parlato subito, chissà", ha detto la showgirl in un'intervista a Chi. La loro relazione, iniziata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, si è interrotta forzatamente per la squalifica di Clizia dal reality e poi per la quarantena: "Questa lunga attesa ha fatto bene al desiderio e al nostro amore".



La loro non è l'unica relazione nata in un reality e sopravvissuta lontana dalle telecamere: nel video sotto, i colpi di fulmine televisivi di alcune delle coppie più romantiche della tv.