"Noi non lo sappiamo, ma ci conosciamo da molto prima di questa vita.. Auguri papozzo, e tanti altri giri intorno al sole". Nel giorno del compleanno di, lacondivide su Instagram uno scatto insieme al padre per fargli gli auguri per i suoi 57 anni.Aurora ha un rapporto molto forte con i suoi genitori. In primavera, dopo il lockdown trascorso con la famiglia di- con Tomaso Trussardi, le sorelle Sole e Celeste, il fidanzato Goffredo e l'amica Sara Daniele - la 23enne si è rivista con il padre, condividendo sui social network alcuni momenti trascorsi insieme . "Per me la cosa più importante è sempre stata vedere i miei genitori felici", aveva raccontatoparlando dell'infanzia con i suoi genitori e delle nuove famiglie che si sono ricreate con nuovi partner.