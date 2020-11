Condividi

Un primo appuntamento indimenticabile: Giulio Berruti, ospite a Verissimo, racconta com'è nato l'amore con la parlamentare Maria Elena Boschi, incontrata per la prima volta nel 2014: "Le avevo mandato un mazzo di fiori a Palazzo Chigi con un biglietto, ma non mi ha mai risposto. Poi sono passati anni prima che ci incontrassimo nuovamente. Finito il lockdown ci siamo risentiti e rivisti e piano piano è nato questo rapporto molto speciale", confessa.



"Devo ammettere che io avevo anche idee politiche diverse", confessa l'attore. "Ma ho scoperto una persona dalla forte umanità, molto dolce, premurosa e vulnerabile. La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono".



L’attore ricorda poi il loro primo appuntamento: "La prima volta che è venuta a cena a casa mia, è caduta dalla sedia e ha fatto cadere anche il vino, sporcandomi la camicia. In quella vulnerabilità e goffaggine reciproca ci siamo un po’ trovati". Sul desiderio di creare una famiglia Giulio ha le idee chiare: "Vorrei tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato, poi si vedrà".