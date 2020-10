Giulio Berruti: "Imparare a convivere con la fibromialgia è stata dura"

Condividi

Ospite a Verissimo, Giulio Berruti parla di una malattia cronica, la fibromialgia, di cui soffre da anni e che non gli ha risparmiato momenti di profondo sconforto: "Dà dolore cronico, ansia, depressione e il sistema sanitario nazionale ancora non la riconsoc. Spendo migliaia di euro l'anno in fisioterapia, è una patologia che può essere davvero invalidante", spiega.



"Ho avuto due momenti brutti: in un paio di occasioni ho avuto un pensiero brutto, diverso dal solito, ma ho avuto la fortuna di avere accanto persone che mi hanno saputo accogliere e comprendere", confessa l'attore. Ad aiutarlo sono stati gli anni in America, dove la patologia è più conosciuta: "Ne soffre anche Lady Gaga che ne ha parlato rendendola più conosciuta. In America ho scoperto la terapia con i bagni di ghiaccio, che ora faccio regolarmente".



E conclude: "È una malattia fantasma con pazienti fantasma, poi tocca anche la salute mentale. È stata dura ma negli anni ho imparato a conviverci".