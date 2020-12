Giuliano Sangiorgi: "Ballare è il nostro invito alla speranza"

Condividi

In collegamento a Verissimo Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, racconta i suoi mesi di lockdown: "Se dobbiamo trovare un lato positivo per me è stato l'approfondimento delle relazioni familiari, perché ho vissuto molto mia figlia Stella". Che papà è? "Questa per me è la domande del secolo, stanotte l'ho chiesto a Stella che papà sono e continuerò a chiederglielo".



Sul decimo disco dei Negramaro, Contatto, dice: "È un invito a ballare". E una delle canzoni dell'album si intitola proprio Devi solo ballare: "L'ho scritta quando Stella aveva 6 mesi e mi suscitava questa voglia di danza pazza, è un augurio per tutti i bambini, nato come un augurio per tutti i figli di noi della band. Dire 'devi solo ballare' è come dire che supereremo questo momento, è un augurio a essere perfetti come solo la danza sa essere".