Giuliana De Sio: "I miei 16 giorni senz'aria in isolamento"

Ospite a Verissimo Giuliana De Sio racconta per la prima volta in tv la sua esperienza con il coronavirus, contratto a inizio 2020, durante una tournée teatrale. "Per giorni ho avuto una febbre altissima ma in quel momento il virsu era qualcosa di lontano, che c'era solo in Cina".



Poi rientrata in Italia il medico ha deciso di farla ricoverare allo Spallanzani: "Quando ho sentito la parola 'Spallanzani' mi sono spaventata, ho capito dentro di me che era quello. In ospedale sono stata isolata per 16 giorni: quello è stato il dolore più grande, perché già io sono claustrofobica, quindi stare chiusa in una stanza attaccata a un respiratore perché non respiri è un incubo. La mente corre veloce e impazzisci. Pensavo che sarei morta", confessa l'attrice, 64 anni.



Il suo momento più felice ora è doventato l'uscita dall'ospedale e il ritorno a casa e ora Giuliana De Sio fa un appello: "Ho bisogno del teatro, del set. Per noi gente di spettacolo è davvero difficile, perché il teatro ha bisogno di pubblico: oggi ho paura della paura degli altri", dice.



Il Covid non è la prima malattia affrontata dall'attrice: "Prima del Covid sono già sopravvissuta a due malattie mortali, sono un supereroe. Anche se in questo momento confesso di non essere più così sicura di me. Oggi sono diversa".