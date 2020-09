Foto Instagram @giuliadelellis103

Rispondendo alle domande dei follower su Instagram,torna a parlare della fine della relazione con: "Non abbiamo nascosto chee non viviamo sotto lo stesso tetto", esordisce l'influencer, 24 anni."Andre è e resterà una delle persone più importanti della mia vita!, senza colpe o cose simili. Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandoci il meglio.Le parole di Giulia De Lellis fanno eco a quelle del deejay, 30 anni, che in una recente intervista a Vanity Fair ha detto: "Io e Giulia ci siamo presi dele questo non mi fa stare benissimo". E ancora: "A parte essere a oggi, ritengo che Giulia sia cresciuta molto: è straordinaria e sempre più bella".Solo poche settimane fa Andrea Damante si era sfogato sui social smentendo, per la prima volta, un gossip su un suo presunto nuovo flirt : "Questa voltaquando merito tutto il contrario se proprio... Qui nessuno ha (tradito? ndr.) nessuno... anzi...", aveva scritto sui social.