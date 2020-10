Condividi

Foto Instagram @giuliadelellis103

"Chiedimi se sono agitata", scrive Giulia De Lellis dall'all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, vicino a Milano, dove si è recata per alcuni controlli generali. Il motivo dietro la giornata di controlli è la sua acne: "Va tutto bene. Ho solo deciso di chiudermi in una clinica e fare tutti i controlli generali possibili. Stasera torno a casa! È importante non trascurare nulla, soprattutto ciò che non possiamo visibilmente monitorare. Sono ipocondriaca pesante, quindi sono in para. Ma sono anche positiva, quindi sto cercando di bilanciare queste due cose".



Da alcuni mesi, infatti, Giulia De Lellis sta facendo i conti con una forma di acne molto invasiva e solo qualche giorno fa si era aperta su Instagram mostrando l'infiammazione al viso senza filtri: "Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito. Mi sento un po' giù di morale perché ogni cura sembra fallire. Faccio fatica a guardarmi allo specchio così... E allora non mi trucco, non mi guardo ed esco di casa ben vestita e profumata :) se la nostra pelle non sarà il nostro punto di forza, valorizzeremo altro", aveva scritto mandando uno dei suoi messaggi di autoaccettazione che l'hanno eletta la nuova paladina della skin posititivity.