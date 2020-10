Giulia De Lellis e l'acne: "Quando fatico a guardarmi allo specchio"

Foto Instagram @giuliadelellis103

non ha mai nascosto i suoi problemi di, tanto che su Instagram ha dedicato una delle Storie in evidenza proprio all'acne (ne parla anche nella sezione "laser", raccontando le sue cure). L'influencer di Ostia, 24 anni, ha spiegato più volte alle sue follower di combattere da anni contro questa infiammazione della pelle del suo viso che le torna ciclicamente.E in questo periodo che la sua pelle è particolarmente infiammata Giulia De Lellis si è sfogata liberamente sui social: "Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito.", scrive in una Storia mostrando la sua acne sul viso senza filtri.E prosegue: "Prima o poi so che troverò la soluzione, oggi però... E allora non mi trucco, non mi guardo edse la nostra pelle non sarà il nostro punto di forza, valorizzeremo altro", scrive mandando uno dei suoi messaggi diche l'hanno eletta la nuova paladina della"Giulia soffre di acne ma pian piano ha iniziato ad abituarsi, e ha fatto benissimo a mostrarsi senza filtri perché non sono due o tre imperfezioni a fare la differenza. Lei, influente soprattutto sui giovani, ha deciso di mostrarsi con le sue imperfezioni su un red carpet così importante. Ha fatto davvero benissimo", aveva detto il suo ex storicoin un'intervista a Vanity Fair parlando del red carpet di Giulia De Lellis al Festival del Cinema di Venezia Oggi l'influencer vive da sola a Milano, dopo la nuova fine della storia con l'ex fidanzato storico "Andre è e resterà una delle persone più importanti della mia vita! Ci siamo l'uno per l'altra... Senza odio, né rancori, senza colpe o cose simili. Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandoci il meglio. Insieme o separati che sia...".