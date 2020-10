Giulia De Lellis conferma una nuova "frequentazione"

“Io non ho tradito nessuno. La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mia lo sarà”. Così, rispondendo alla domanda di un follower sulla sua pagina Instagram,spiega la fine della relazione cone conferma la, di cui si vociferava da giorni.“La sua felicità è anche la mia. Siamo andati oltre, nel rispetto di quello che siamo stati e di quello che per sempre saremo”, ha detto De Lellis riferendosi all’ex, “In questa nuova fase di vita, mi piace dire che nessuno ha mancato di rispetto a nessuno e che siamo molto sereni. Serenità e felicità, ciò che sto cercando di recuperare anch’io concentrandomi su altro”.L’influencer ci ha poi tenuto a specificare che fa le cose “con la testa, il cuore e la pancia, ma con intelligenza e rispetto”.