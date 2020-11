Condividi

Giulia Carnevale, 28 anni, figlia di Paola Perego, 54 anni, e dell’ex calciatore Andrea Carnevale, 59 anni, dal quale la conduttrice si era separata nel 1997, quando Giulia aveva solo 5 anni, ha condiviso su Instagram uno scatto allo specchio risalente alla sua prima gravidanza, quando era in attesa del figlio Pietro, nato il 24 novembre del 2018, dal compagno Filippo Giovannelli, lanciando un messaggio in controtendenza a tutte le future mamme.



"2 anni fa. Apparentemente tutto molto sereno, la realtà: stavo per scoppiare, non avevo più delle caviglie, facevo fatica anche ad alzarmi dal letto, e soprattutto mi svegliavo di colpo, convinta di essere in un mare di acqua e di dover correre in ospedale... in realtà ancora non sapevo che quel malefico si muoveva talmente tanto che si era incastrato, e di lì a poco sarei dovuta andare spontaneamente a partorire, senza che mi si rompessero le acque. Ps. Donne che volete avere figli, quando vi diranno che è un momento meraviglioso della vita, dove si vedono solo animali fatati, unicorni ed elefanti rosa che volano, diffidate, arriverà un momento in cui vi sentirete dei contenitori esausti... io gli unicorni li ho visti solo quando mi puntava un piedino da fata su qualche nervo", ha scritto Giulia Carnevale a corredo della fotografia.