Giorgia Palmas: "La mia dolce attesa completamente condivisa"

BODY POSITIVITY Beatrice Valli a Marco Fantini: "Tu che mi hai aiutato ad amare le mie nuove forme"

L'influencer, neomamma per la terza volta, in un post dedicato al fidanzato torna a parlare del suo corpo post parto: "Grazie a te ho capito che non c’è cosa più bella di un uomo che sa amarti ancora di più in un momento tanto speciale"