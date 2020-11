Condividi

Sabato 7 novembre su Canale 5 nuovo appuntamento con Verissimo. Ospiti della puntata saranno i futuri sposi Giorgia Palmas e Filippo Magnini, in studio insieme per raccontare il loro primo mese da genitori della piccola Mia.



Direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip, si racconterà a Silvia Toffanin la figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria. E poi ancora torna a Verissimo Paolo Ciavarro... e non sarà solo! Torna su questa pagina per scorpire tutti gli altri ospiti di sabato 7 novembre a Verissimo.