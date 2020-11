Giorgia Palmas e Filippo Magnini: "Un mese con Mia"

Condividi

A un mese dalla nascita della figlia Mia, Giorgia Palmas e Filippo Magnini si raccontano a Verissimo: "Siamo felicissimi, per noi oggi la famiglia è la felicità". Oggi per il neopapà Filippo Magnini in famiglia ci sono tre donne: Giorgia, Mia e Sofia (la prima figlia di Giorgia Palmas).



"Vedere Sofia e Mia mi scioglie. La sensazione di famiglia con Filippo l'ho avvertita da subito", dice l'ex velina. Com'è stato vivere il primo mese da genitori in pandemia? "Purtroppo molti parenti e amici non sono ancora riusciti a vedere Mia, l'hanno vista ancora solo i nonni, che sono impazziti! Ora ricominceremo con le videochiamate!".