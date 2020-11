si raccontano aa un mese dalla nascita della loro primainsieme,. "Ho sempre voluto essere padre di una femmina", confessa Magnini. "Siamo felicissimi, per noi oggi la famiglia è la felicità".Com'è stato vivere il primo mese da genitori in? "Purtroppo molti parenti e amici non sono ancora riusciti a vedere Mia, l'hanno vista ancora solo i nonni, che sono impazziti! Ora ricominceremo con le videochiamate!", dice il neopapà.Insieme dalla primavera 2018, Giorgia Palmas e Filippo Magnini dopo la romanticanella notte di Natale avevano annunciatp che si sarebbero sposati a dicembre . "Avevamo ipotizzato il 5 dicembre, ma il nuovo DPCM ha reso l'organizzazione e le ipotetetiche celebrazioni infattibili, perché potremmo essere solo noi e i testimoni senza i genitori e le bambine. Ora la priorità è la salute, quindi", spiega Giorgia.Ma cisarà, conferma Filippo: "Speriamo di poterlo fare presto, io ci tengo tantissimo, ho bisgono di mettere la fede al dito!".