Gigi Proietti: l'addio nel giorno del suo ottantesimo compleanno

Gigi Proietti è morto nelle prime ore del 2 novembre, nel giorno del suo ottantesimo compleanno, in una clinica romana dove era ricoverato per problemi cardiaci. Accanto a lui la compagna di sempre Sagitta e le figlie Susanna e Carlotta.



Artista a 360°, Gigi Proietti ha trascorso oltre 50 anni sulle scene tra cinema, teatro e tv. Nato a Roma nel 1940, si appassiona al teatro giovanissimo ed è subito evidente il suo talento trasformista, tanto che viene considerato uno dei massimi esponenti del teatro italiano.



Tra gli anni settanta e gli anni ottanta, poi, è protagonista di varietà di successo come Sabato sera dalle nove alle dieci, Fatti e fattacci, Fantastico e Io a modo mio. Verso la fine degli anni settanta apre il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche, formando famosi attori come Flavio Insinna, Chiara Noschese, Giorgio Tirabassi, Enrico Brignano, Massimo Wertmüller, Paola Tiziana Cruciani, Francesca Reggiani e molti altri.



Nel 1976 raggiunge la consacrazione cinematografica con Febbre da cavallo, un vero e proprio cult del cinema italiano. A partire dagli anni novanta è protagonista di svariate serie televisive di successo in Rai, tra le quali Il Maresciallo Rocca.



Nel giorno della sua morte, lo ricordiamo con una frase per fetta per questo periodo storico: "Dalla crisi non si esce con l’odio, la rabbia: quelle sono solo le conseguenze. La soluzione, invece, è l’amore e il far tornare di moda le persone perbene".



Di seguito, alcuni degli addii più commossi dei suoi colleghi