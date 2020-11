Gigi Hadid, primo selfie di famiglia con la figlia

La coppia aveva annunciato la nascita della loro prima figlia il 23 settembre scorso, condividendo su Instagram due scatti della manina della piccola, senza mai rivelarne il nome: "La nostra baby girl è nata nel weekend e ha già cambiato la nostra vita.", aveva dichiarato la modella.Anche la nonna Yolanda Hadidi, a pochi giorni dal parto della figlia, aveva condiviso la sua gioia con un tenero scatto : "Questa bambina è un angelo arrivato dal cielo. Il mio cuore trabocca di amore e gioia, adoro ogni minuto con lei". Una fonte ha dichiarato di recente a E! News: "Yolanda li sta aiutando enormemente; i genitori della piccola sono così grati di averla. Bella è stata molto emozionata nel vedere la nipote per la prima volta, e si è già divertita a fare shopping per lei e a vestirla".Oggi Gigi Hadid vive a New York con il fidanzato e la loro prima figlia, in un appartamento a Noho. Insieme dal 2015, tra alti e bassi, la storia d'amore traè sopravvissuta a ben due crisi. Rivivi nel video sotto tutte, dal colpo di fulmine alla gravidanza della modella.