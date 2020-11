Gigi Hadid mamma: "Impegnata e stanca in un modo tutto nuovo"

Mamma da appena due mesi, la top model, 25 anni, ha postato una delle prime foto con la, nata a fine settembre dalla sua relazione con il cantante, 27 anni. "Tutta una nuova concezione di, ma, quindi ha avuto le decorazioni di Natale in anticipo", ha scritto Gigi Hadid postando alcuni scatti con la bambina nel marsupio e alcune foto della sua casa decorata per il Natale., che non ha mai rivelato il nome della bambina, ne aveva annunciato la nascita il 23 settembre scorso su Instagram: "La nostra baby girl è nata nel weekend e ha già cambiato la nostra vita.", aveva dichiarato la top model. Anche la nonna della bambina, Yolanda Hadid, a pochi giorni dal parto della figlia, aveva condiviso la sua felicità su Instagram, con un tenero scatto : "Questa bambina è un angelo arrivato dal cielo. Il mio cuore trabocca di amore e gioia, adoro ogni minuto con lei".oggi vive a New York con il fidanzato e la figlia in un appartamento a Noho. Insieme dal 2015, tra alti e bassi, la storia d'amore tra Gigi Hadid e Zayn Malik è sopravvissuta a ben due crisi.